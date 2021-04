Podatki 2021: MF szykuje nowe rozporządzenie ws. zwolnień z akcyzy

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowego rozporządzenia ws. zwolnień od podatku akcyzowego, które zacznie obowiązywać z początkiem lipca br. Rozporządzenie zostanie dostosowane do zmian w ustawie akcyzowej. Określony w nim będzie m.in. wzór nowego zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego.

„Przedmiotowy projekt rozporządzenia, co do zasady, przewiduje powtórzenie regulacji prawnych obowiązującego rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, z uwzględnieniem jedynie zmian wynikających z poszerzonego upoważnienia przyznającego możliwość określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego i zmian ustawy Kodeks karny skarbowy w zakresie obowiązku niszczenia płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, jak również postanowień oraz z nowej Umowy USA SOFA” – można przeczytać w uzasadnieniu projektu.

