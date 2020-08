Podatki 2021: MF przedstawiło szczegóły dotyczące Slim VAT

Resort finansów przedstawił projekt nowelizacji, w którym przewidziano wprowadzenie pakietu uproszczeń w rozliczaniu podatku VAT. Lista planowanych w ramach tzw. Slim VAT zmian obejmuje np. wydłużenie z 2 do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów. Większość nowych przepisów ma wejść w życie z początkiem 2021 r.

Pakiet Slim VAT (Simple Local and Modern VAT) zakłada wprowadzenie szeregu różnych uproszczeń w rozliczaniu podatku VAT. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, wprowadzone w ostatnich latach narzędzia uszczelniające VAT (np. JPK_VAT, STIR, SENT, system kas online i split payment) pozwoliły na weryfikację rozwiązań dotyczących rozliczeń podatkowych i wdrożenie pewnych uproszczeń.

Uproszczenia obejmą m.in. wydłużenie z 2 do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów. Wydłużony zostanie też termin odliczenia VAT naliczonego na bieżąco (do 4 okresów rozliczeniowych), a w odniesieniu do podatników rozliczających się kwartalnie będą obowiązy...