Podatki 2021: Legalizacja wyrobów nowatorskich i płynu do e-papierosów

Już 30 kwietnia 2021 r. zakończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do 31 grudnia 2020 r. Oznacza to w praktyce, że od kolejnego miesiąca każdy tego typu produkt musi być odpowiednio oznaczony podatkowym lub też legalizacyjnym znakiem akcyzy.

