Podatki 2021: Import przesyłek o wartości do 22 euro bez zwolnienia z VAT

Już 1 lipca br. na terenie całej Unii Europejskiej zlikwidowane zostanie zwolnienie z podatku VAT dla importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro. Ministerstwo Finansów przekonuje, że takie rozwiązanie powinno pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność krajowych sprzedawców. Projekt nowelizacji, która ma dostosować polskie prawo do unijnego pakietu e-commerce, trafił już do Sejmu.