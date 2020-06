Podatki 2021: Estoński CIT z wątpliwościami

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy wprowadzającej do polskiego systemu podatkowego formułę tzw. estońskiego CIT-u. W praktyce spółki kapitałowe o obrotach do 50 mln zł nie będą musiały płacić podatku dochodowego przed wypłatą zysków. Jak oceniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, główną wadą polskiego rozwiązania może być to, że nie będzie ono powszechnie dostępne, a dedykowane tylko spółkom spełniającym określone kryteria.