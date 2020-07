Podatki 2021: Estoński CIT może skutkować wzrostem liczby spółek z o.o.

Zaplanowane na 2021 r. wprowadzenie tzw. estońskiego CIT-u może mieć spory wpływ na decyzje o przekształcaniu polskich przedsiębiorstw np. w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – przewidują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Konkretny projekt ws. wdrożenia nowego mechanizmu ma trafić do konsultacji jeszcze w lipcu br.

Nowa preferencja wejdzie w życie z początkiem 2021 r. Estoński CIT to rozwiązanie przesuwające moment opodatkowania osób prawnych na moment dystrybucji zysków do udziałowców. Zgodnie z oficjalnymi szacunkami, z tego mechanizmu będzie mogło skorzystać w Polsce ok. 200 tys. przedsiębiorstw.

Z rządowych zapowiedzi wynika, że estoński CIT będzie przeznaczony nie tylko dla nowo utworzonych spółek z o.o. czy spółek akcyjnych. Z preferencji korzystać mają bowiem też spółki, które powsta...