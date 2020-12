Podatki 2021: Estoński CIT coraz bliżej

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację zakładającą wprowadzenie z początkiem 2021 r. do polskiego systemu podatkowego mechanizmu tzw. estońskiego CIT-u. Resort finansów przewiduje, że w efekcie wdrożenia tego rozwiązania w firmach pozostanie w przyszłym roku nawet ok. 5,6 mld zł. Estoński CIT sprowadza się głównie do przesunięcia czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa.