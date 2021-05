Podatki 2021: Do skarbówki trafiło ponad 14,2 mln deklaracji e-PIT za 2020 r.

Z końcem kwietnia br. skończył się czas na składanie deklaracji PIT za 2020 r. Do skarbówki wpłynęło łącznie już przeszło 14,2 mln zeznań e-PIT, a liczba deklaracji złożonych w ramach usługi Twój e-PIT wyniosła ponad 5,4 mln. Podatnicy, którzy złożyli zeznania przez internet, mogą liczyć na szybsze zwroty w przypadku nadpłaty. Ewentualne korekty można będzie składać po 30 kwietnia br. również przez internet.

W ramach elektronicznych form rozliczeń (usługa Twój e-PIT i system e-Deklaracje) do urzędów skarbowych wpłynęło ponad 14,2 mln zeznań e-PIT za 2020 r. Co ważne, w tych przypadkach podatnicy mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaty podatku – do zwrotu powinno dojść w ciągu 45 dni. W przypadku tradycyjnych (papierowych) zeznań termin ten wynosi tymczasem 3 miesiące.

– W usłudze Twój e-PIT złożono już ponad 5,4 mln deklaracji co potwierdza, ż...