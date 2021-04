Podatki 2021: Dłuższe zwolnienie z cła i VAT dla sprzętu do walki z COVID-19

Komisja Europejska zdecydowała się na przedłużenie zwolnienia z cła i podatku VAT dla przywozu sprzętu ochronnego i medycznego spoza Unii Europejskiej. Zwolnienie dotyczące towarów potrzebnych do zwalczania skutków pandemii COVID-19 będzie w praktyce obowiązywać do 31 grudnia 2021 r. Jak argumentuje Bruksela, w UE jest nadal duże zapotrzebowanie na sprzęt tego typu.

Pierwotnie kraje członkowskie mogły zwalniać z należności celnych przywozowych i podatku VAT przywóz towarów potrzebnych do zwalczania skutków pandemii koronawirusa w okresie od 30 stycznia do 31 lipca 2020 r. Później zdecydowano się na wydłużenie tego okresu odpowiednio do 31 października 2020 oraz 30 kwietnia 2021 r.

Teraz Bruksela po raz kolejny zdecydowała się na wydłużenie możliwości stosowania zwolnień – tym razem w okresie do 31 grudnia 2021 r.

