Podatki 2021: Dłuższe konsultacje ws. funduszy inwestycyjnych i VAT

Ministerstwo Finansów przedłużyło do 19 marca br. konsultacje podatkowe dotyczące usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Konsultacje odnoszą się do interpretacji pojęcia tego rodzaju usług dla celów opodatkowania podatkiem VAT. Resort zamierza zlikwidować pojawiające się do tej pory wątpliwości i wypracować jednolite stanowisko.