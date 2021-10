Podatki 2021: Czynny żal nadal możliwy także przez internet

Złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną jest wciąż możliwe i pozostaje nadal skuteczne – poinformowało Ministerstwo Finansów, które w ten sposób odniosło się do wątpliwości związanych z październikową nowelizacją Kodeksu karnego skarbowego. Pewne wątpliwości wywołało sformułowanie „na piśmie”. Jak tłumaczy resort, określenie to odnosi się zarówno do formy papierowej, jak i elektronicznej.