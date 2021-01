Podatki 2021: Biznes przeciwko wyższej akcyzie na wyroby tytoniowe

W poprzednich latach akcyza obejmowała tylko tradycyjne wyroby tytoniowe, a w praktyce e-papierosy i wyroby nowatorskie były zwolnione z opodatkowania. To zmieniło się jednak w październiku 2020 r., gdy resort finansów ustalił stawki akcyzy w wysokości 0,55 zł za 1 ml płynu do e-papierosów i ok. 305,39 zł za 1 kg tytoniu względem podgrzewaczy tytoniu.

– Pojawiają się w ostatnim czasie głosy nawołujące do ujednolicenia stawek opodatkowania wyrobów tytoniowych, tzn. aby w jednolity sposób opodatkowywać różne kategorie, czyli m.in. papierosy, tytoń do palenia, papierosy elektroniczne i tzw. wyroby nowatorskie – powi...