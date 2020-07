Podatki 2021: Będą zmiany dotyczące kursów walut i podatków

Podatnik będzie mógł wybrać do podatku VAT zasady przeliczenia kursu walut analogiczne do zasad przeliczenia przychodu w podatku dochodowym – zapowiedziało Ministerstwo Finansów. W efekcie zmniejszony będzie czas na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji. Zmiany mają zostać wprowadzone w życie w pierwszych miesiącach 2021 r.