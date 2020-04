Podatki 2020: Zaległości w PIT zostaną zwolnione z odsetek za zwłokę

W Ministerstwie Finansów przygotowano projekt rozporządzenia ws. zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19. Zaniechanie będzie mieć zastosowanie do odsetek naliczanych w okresie od 1 maja do 1 czerwca 2020 r.

„Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy nie zapłacą podatku do 30 kwietnia 2020 r. nie poniosą negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytułu, pod warunkiem, że uregulują tę należność w terminie do 1 czerwca 2020 r. W przypadku gdy podatnik nie zapłaci należnego podatku w terminie do 1 czerwca 2020 r., to od tej części niezapłaconego podatku będzie obowiązany zapłacić odsetki naliczane za cały okres, w którym pozostawał w z...