Podatki 2020: Z odroczenia płatności podatków skorzystało 20 proc. firm

Z pomocy w ramach tzw. tarcz antykryzysowych skorzystało ok. 46 proc. przedsiębiorstw – wynika z badania przeprowadzonego wśród 1166 pracodawców zrzeszonych w Business Centre Club. Okazuje się, że wśród firm, które skorzystały z pomocy, najwięcej (ok. 40 proc.) uzyskało zwolnienia ze składek ZUS, a z odroczenia płatności podatków skorzystało z kolei ponad 22 proc.

Nowe badanie pokazuje, że do końcówki maja br. z pomocy oferowanej w tarczach antykryzysowych skorzystało ok. 46 proc. przedsiębiorstw. W tej grupie największa część, bo ok. 40 proc., uzyskała zwolnienia z płacenia składek ZUS.

– Dobrze sprawdziło się i zadziałało zwolnienie z ZUS, pomimo tego, że jest ograniczone tylko do części przedsiębiorców. Dlatego pozostali domagają się rozszerzenia takiej pomocy na większe firmy, a te firmy, które już z niego skorzystały, oczekują wydłużenia zwolnienia na kolejne mi...