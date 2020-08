Podatki 2020: Więcej towarów z obniżoną stawką VAT

Stawka w wysokości 8 proc. obejmie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych), maszyny do pisania dla niewidomych, maszyny poligraficzne do pisma Braille'a oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a. Od 1 lipca 2020 r. towary te były objęte – zgodnie z nową matrycą stawek VAT – standardową stawką na poziomie 23 proc. Zmiana przywróci więc obowiązującą wcześniej stawkę obniżoną.

Podobna zmiana dotyczy nasienia zwierząt, które z początkiem lipca br. zostało objęte stawką 23 proc. Także tutaj obowiązywać będzie stawka obniżona (8 proc.).

W projekcie zaproponowano też przedłużenie – do dnia odwołania na terenie Polski stanu e...