Podatki 2020: Wchodzą w życie nowe przepisy ws. cen transferowych

We wtorek weszło w życie rozporządzenie resortu finansów, które zmienia rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Zmiany mają charakter techniczny i dostosowują rozporządzenie do zmian ustawowych. Podobne modyfikacje zostaną wprowadzone także do rozporządzenia dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).