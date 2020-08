Podatki 2020: Sprzęt służbowy do pracy zdalnej może budzić wątpliwości

Pracodawcy powinni pamiętać, że udostępnianie pracownikowi narzędzi i materiałów do wykonywania pracy zdalnej nie prowadzi do powstania przychodu, ale problemy może tworzyć używanie służbowego sprzętu do prywatnych celów pracownika – ostrzegają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.