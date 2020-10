Podatki 2020: Rozszerzono listę zwolnień z akcyzy

Wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych, tzw. wyroby nowatorskie i susz tytoniowy, które przeznaczane są do badań naukowych lub badań dotyczących jakości produktu, zostały zwolnione z podatku akcyzowego. Przewidujące rozszerzenie listy zwolnień z akcyzy rozporządzenie opublikowano już w Dzienniku Ustaw.

Od 2013 r. susz tytoniowy podlega podatkowi akcyzowemu. Płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie zostały objęte akcyzą z początkiem lipca br., ale z powodu pandemii zdecydowano się na czasowe zaniechanie poboru daniny.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, w rozporządzeniu ws. zwolnień od podatku akcyzowego brakowało regulacji zwalniających z akcyzy produkty w przypadku, kiedy są one przeznaczane do badań naukowych i badań związanych z jakością produktu. Do tej pory takie zwolnienia dotyczyły m.in. wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych.

Do rozporządzenia wprowadzono przepisy zwalniające także wyroby tytoniowe, płyn do...