Podatki 2020: Rozporządzenie ws. zwolnień z akcyzy do zmiany

Próbki płynów do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich i suszu tytoniowego będą zwolnione z akcyzy w sytuacji, gdy przeznaczone są do badań naukowych i badań związanych z jakością produktów. Odpowiednie modyfikacje zostaną wprowadzone przez Ministerstwo Finansów do rozporządzenia ws. zwolnień od podatku akcyzowego. Zmiany mają wejść w życie 1 października br.