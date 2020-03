Podatki 2020: Przedsiębiorcy liczą na osłonowy pakiet zmian w podatkach

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan zaapelowali do rządu o wprowadzenie szerokiego pakietu osłonowego, który pomógłby przetrwać firmom kryzys wynikający z epidemii koronawirusa. Biznes postuluje m.in. wiele zmian podatkowych, w tym wstrzymanie poboru i niewprowadzanie nowych podatków sankcyjnych, a także odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych.

Konfederacja Lewiatan skierowała do resortu rozwoju pakiet kilkudziesięciu rekomendacji do tzw. pakietu osłonowego, którego szczegóły mają zostać przedstawione w najbliższych dniach. Jednym z głównych postulatów jest odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych. Przykładowo, terminy na złożenie m.in. CIT-8, VAT-7 i plików JPK miałyby zostać odroczone do 30 maja 2020 r.

Organizacja proponuje też odroczenie do końca 2020 r. wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K.

„Zważywszy na poziom wymaganych...