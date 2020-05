Podatki 2020: Płyn do e-papierosów dłużej bez znaków akcyzy

Ministerstwo Finansów przedłuży do 31 grudnia 2020 r. czasowe zwolnienie z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych. Jak tłumaczy resort, w związku z pandemią koronawirusa wytwórca znaków ma obecnie bardzo duże problemy z produkcją samoprzylepnych banderol na płyn do e-papierosów.