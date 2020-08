Podatki 2020: Obniżona stawka VAT dla większej liczby towarów

Rozporządzenie przywraca dla niektórych towarów obniżoną stawkę (8 proc.) i niejako koryguje część zmian wprowadzonych w ramach nowej matrycy stawek VAT.

Stawka na poziomie 8 proc. obejmuje znów urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych), maszyny do pisania dla niewidomych, maszyny poligraficzne do pisma Braille'a oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a. Podobnie jest z nasieniem zwierząt.

W nowym rozporządzeniu Ministerstwa Finansów przewidziano również przedłużenie możliwości czasowego stosowania staw...