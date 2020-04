Podatki 2020: Nowe terminy dotyczące raportowania MDR

Wszystkie terminy dotyczące przekazywania informacji MDR nie rozpoczynają się, a w odniesieniu do tych już rozpoczętych zastosowane zostanie zawieszenie do 31 maja 2020 r. – potwierdziło Ministerstwo Finansów. Wdrożone w tarczy antykryzysowej zmiany odnoszą się m.in. do przesyłania informacji MDR-1, MDR-3 i MDR-4, a także zawiadomienia MDR-2. W założeniu modyfikacje te mają ułatwić życie podatnikom w obliczu pandemii koronawirusa.