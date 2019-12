Podatki 2020: Nowe normy szacunkowe dochodu rolników i hodowców

W Dzienniku Ustaw opublikowano już nowe rozporządzenie resortu finansów ws. norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. W 2020 r. normy te będą minimalnie niższe względem obecnego roku. Ministerstwo Finansów szacuje, że obniżka stawek będzie mieć wpływ na ok. 33 tys. rolników i hodowców zwierząt.

Obowiązujące aktualnie przepisy przewidują, że podatnik osiągający dochody ze specjalnych działów produkcji rolnej może dokonać wyboru sposobu opodatkowania dochodów (sposób szacunkowy lub rzeczywisty). Co istotne, jeżeli podatnik osiąga tego rodzaju dochody i równocześnie nie prowadzi ksiąg rachunkowych, to jest zobowiązany do skorzystania z systemu norm szacunkowych.

Sama wysokość norm jest uzależniona bezpośrednio od ...