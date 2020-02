Podatki 2020: Nowa informacja ws. cofnięcia skutków unikania opodatkowania

W nowym rozporządzeniu resortu finansów określony zostanie wzór informacji zastępczej (IZ-1).

„Projektowane rozporządzenie realizuje wymóg wynikający z art. 119zfk § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, obligującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia wzoru informacji zastępczej wraz z objaśnieniem co do sposobu wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania” – czytamy w uzasadnieniu pro...