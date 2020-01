Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach

Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (według skali podatkowej lub ryczałtem) podatnik decyduje teraz dokonując pierwszej wpłaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysokość przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysokość przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzających ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmującego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak może być on opodatkowany.

