Podatki 2020: MF szykuje kolejny pakiet zmian w podatkach

„Celem wprowadzanych zmian jest przede wszystkim ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków podatkowych, a poprzez zmiany doprecyzowujące przepisy również zapobieganie potencjalnym sporom na linii podatnik-organ podatkowy” – czytamy w komunikacie rządowym.

Projekt przewiduje cały szereg zmian. Jeśli chodzi o podatki dochodowe, to przepisy mają zostać dostosowane do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2015 r. Lista planowanych zmian obejmuje też np. zmniejszenie liczby rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe oraz wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w odniesieniu do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek.