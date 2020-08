Podatki 2020: Mechanizm podzielonej płatności (MPP) a JPK_VAT z deklaracją

Oznaczenie MPP w nowym JPK_VAT, składanym za okresy od 1 października 2020 r., dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Dotyczy to faktur sprzedażowych (wystawianych) jak i zakupowych (otrzymanych od kontrahenta) niezależnie od tego czy na danej fakturze znajduje się wskazana adnotacja i niezależnie czy obowiązek podzielonej płatności dotyczy wszystkich czy tylko części pozycji na tej fakturze. Co oznacza, że w sytuacji gdy transakcja podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, nawet pomimo braku stosownego oznaczenia na fakturze, należy stosować do niej oznaczenie MPP.