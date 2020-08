Podatki 2020: Luka w VAT wzrośnie w tym roku do 36 mld zł

W bieżącym roku luka w podatku VAT wzrośnie w Polsce do niemal 36 mld zł – szacują eksperci Pracodawców RP. W procentowym ujęciu będzie to oznaczać wzrost z 12 do przeszło 17 proc. i powrót do poziomu notowanego na przełomie 2016 i 2017 r. Eksperci podkreślają, że kryzys związany z koronawirusem weryfikuje efekty uszczelniania systemu VAT, które są silnie uzależnione od koniunktury.