Podatki 2020: Dokumentowanie WDT

Kwestia ta była regulowana przez normy dotyczące VAT w poszczególnych krajach unijnych z osobna. W celu zmiany tego stanu rzeczy przed kilku laty rozpoczęły się zabiegi mające na celu ujednolicenie na obszarze całej UE sposobu dokumentowania omawianych transakcji. W ich rezultacie doszło do uchwalenia Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (Dz.Urz. UE L 311/10). Dokument ten wprowadził jednolite zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Wszedł on w życie 27 grudnia 2018 r., a ma zastosowanie do transakcji, które mają miejsce od 1 stycznia 2020 r.