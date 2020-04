Podatki 2020: Co zmienia uzupełnienie tarczy antykryzysowej?

W życie weszła ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która ma być uzupełnieniem dla pierwszej tarczy antykryzysowej. Ustawa dotyczy także kwestii podatkowych i zmienia regulacje odnoszące się m.in. do cen transferowych, organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz kryptowalut.

Nowe regulacje przewidują m.in. przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (dla podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.). Z kolei do 31 grudnia 2020 r. przedłużony zostaje termin na dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych (dla podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.).

Nowością jest ponadto możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętyc...