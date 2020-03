Podatki 2020: Co finalnie zaoferuje tarcza antykryzysowa?

Projekt tzw. tarczy antykryzysowej ma być wkrótce rozpatrzony przez polski parlament. W ramach trwających konsultacji liczne uwagi przekazało środowisko biznesowe. Przykładowo, Konfederacja Lewiatan skierowała do Ministerstwa Rozwoju przeszło 100 stron z uwagami do projektu. Organizacja apeluje m.in. o abolicję wszelkich danin publicznych do 1 lipca 2020 r.