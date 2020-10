Podatki 2020: Biznes liczy na szybsze zwroty podatku VAT

Jednym z priorytetów państwa w czasie kryzysu pandemicznego powinna być poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw, aby mogły one na bieżąco wypłacać pensje i regulować swoje zobowiązania – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje do władz m.in. o skrócenie terminu zwrotu podatku VAT.

– Eskalacja epidemii wymaga zmiany systemu zarządzania kryzysem, szukania nadzwyczajnych rozwiązań, współpracy z samorządami i budowania konsensusu co do przyjmowanych rozwiązań i ich efektywności. Firmy w zdecydowanej większości są dobrze przygotowane do drugiej fali pandemii. Nauczyły się chronić pracowników i klientów, a działalność gospodarcza niezwykle rzadko jest źródłem ognisk pandemicznych. Przezwycięż...