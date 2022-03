Podatek VAT i crowdfunding - czy w momencie wpłaty wsparcia powstaje obowiązek podatkowy?

Wspierający zwykle otrzymują produkt w różnych wariantach, w zależności od kwoty wsparcia. Dla konkretnej kwoty wpłaty jest przewidziane takie samo świadczenie wzajemne w postaci określonego produktu.

Wsparcie finansowe ma zwykle charakter zwrotny - jeśli produkt z jakiegoś powodu nie powstanie lub przedsiębiorca nie będzie w stanie zrealizować projektu w określonym terminie, trzeba otrzymane środki zwrócić.

Co istotne, w tego typu projektach ostateczny kształt produktu zależy od kwoty, którą uda się zebrać w rundzie finansowania - wpłacający najczęściej nie wie, jaki dokładnie produkt otrzyma.

Beneficjent, czyli przedsiębiorca realizujący projekt na platformie crowdfundingowej nie gromadzi na etapie rundy finansowania szczegółowych danych wpłacających, a zasady realizacji zobowiązań i przebiegu całej akcji określa regulamin platformy.

Reasumując - wpłaty są formą zapłaty na poczet bliżej nieokreślonej czasowo dostawy. W momencie wpłaty również produkt nie jest jednoznacznie określony, ani nie jest znana pełna zawartość dostawy (zostają one zdefiniowane na późniejszym etapie). Nie są znane również dokładne dane nabywcy ani miejsce świadczenia ostatecznej usługi.

Wpłaty nie trafiają bezpośrednio do projektodawcy - są gromadzone przez podmiot prowadzący platformę crowdfundingową, a po zbiórce zakończonej powodzeniem - przekazywane, do realizującego projekt, częściowo lub w całości, wraz z listą adresów e-mail finansujących projekt osób.

W każdej chwili osoby wspierające projekt mogą zrezygnować z udziału w przedsięwzięciu i otrzymują wówczas zwrot w postaci wpłaconych środków pomniejszonych o prowizję firmy prowadzącej platformę.

Powstaje istotne pytanie - czy i kiedy wpłaty zgromadzone przez serwis mają zostać opodatkowane podatkiem VAT? Inaczej mówiąc - kiedy powstaje w tej sytuacji obowiązek podatkowy?

Opodatkowaniu podatkiem VAT – co do zasady – podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy dostawcą towaru/świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za dostawę towaru/wykonywanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Co istotne, ww. świadczenie musi zostać wykonane przez działającego w tym zakresie podatnika podatku VAT.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniami wskazanymi w ustawie.

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z pewnymi wyjątkami.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Zasada ogólna mówi, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Jednakże, w sytuacji,...