Podatek plastikowy a VAT. Przepisy mogą tworzyć problemy

Zgodnie z obecnymi regulacjami, do podstawy opodatkowania w VAT wliczane powinny być co do zasady wszelkie opłaty i podatki. Jak oceniają eksperci EY Polska, przepisy mogą być problematyczne w kontekście podatku plastikowego, czyli opłaty za opakowania na żywność i napoje z tworzyw sztucznych.

Kłopoty mogą dotyczyć przede wszystkim produktów pakowanych na wynos, bo mogą one podlegać opodatkowaniu VAT według różnych stawek. Eksperci zwracają uwagę, że szczególne komplikacje mogą dotyczyć restauracji i innych punktów...