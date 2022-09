Podatek od spadków i darowizn: Wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej

Skoro czynność nieodpłatnego przeniesienia przez spółkę udziału we własności nieruchomości na rzecz wspólników będzie umową nienazwaną, przenoszącą własność w następstwie wykonania uchwały wspólników o wycofaniu nieruchomości ze spółki i nie przyjmie formy umowy darowizny ani umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, to wskazane na podstawie tej czynności nabycie nie będzie podlegało ustawie o podatku od spadków i darowizn. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację notariusz wyjaśnił, że ma dokonać czynności notarialnej polegającej na sporządzeniu w formie aktu notarialnego umowy nieodpłatnego przeniesienia udziałów w prawie własności nieruchomości w wykonaniu uchwały wspólników spółki jawnej. Spółka jawna jest właścicielem kilku nieruchomości. Wspólnicy spółki, na mocy uchwały podjętej w formie aktu notarialnego, zamierzają wycofać nieruchomości ze spółki do majątku osobistego wspólników, tj. majątku niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki. Przeniesienie udziałów w nieruchomościach nastąpi proporcjonalnie do udziału każdego ze wspólników w zysku spółki. Przeniesienie wskazanych powyżej nieruchomości do majątków osobistych wspólników nie nastąpi tytułem darowizny w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, a także nie będzie stanowić wypłaty zysku spółki. Ponadto przeniesienie prawa własności nieruchomości do majątków osobistych wspólników w żaden sposób nie wpłynie na zmianę udziałów wspólników w zyskach spółki, nie nastąpi w związku z likwidacją spółki, wystąpieniem wspólnika ze spółki ani zmniejszeniem udziału kapitałowego w spółce.

Notariusz chciał wiedzieć, czy opisane wyżej nieodpłatne wycofanie z majątku spółki nieruchomości i przekazanie udziałów w niej do prywatnego majątku wspólników spowoduje powstanie po stronie wspólników obowiązku podatkowego rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn, a w konsekwencji, czy jako płatnik będzie zobowiązany pobrać należny podatek i wpłacić go na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Jego zdaniem - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko notariusza za prawidłowe. W wydanej interpretacji wskazał:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem:

dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego; darowizny, polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Stosownie do art. 1 ust. 2 ww. ustawy, podatkowi temu podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dysp...