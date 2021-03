Podatek od reklam jeszcze na wstępnym etapie prac

Interpelacja nr 19548 do ministra finansów w sprawie podatku od reklam

Szanowny Panie Ministrze!

Rząd Zjednoczonej Prawicy planuje dodatkowy podatek, tym razem dla mediów od przychodów z reklam. Chodzi o projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Trzeba przy tym zaznaczyć, że projektowana regulacja dubluje zaawansowane prace nad podatkiem cyfrowym toczące się na forum OECD oraz unijnym. Samodzielne wprowadzenie nowego podatku zdecydowanie pogorszy konkurencyjność polskich mediów.

Podatek ten obejmie nadawców telewizyjnych, radiowych, wydawców prasowych oraz kina i firmy obsługujące reklamę outdoorową i globalne firmy internetowe. Zdziwienie budzi natomiast uzasadnienie projektu ustawy: „W związku z długofalowymi konsekwencjami pojawienia się i rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2 oraz jego wpływem na zdrowie społeczeństwa ustawodawca widzi konieczność wprowadzania szczególnych rozwiązań ułatwiających podejmowanie działań minimalizujących jego skutki dla zdrowia publicznego”.

Mimo że cały czas jest używana w projekcie ustawy i w uzasadnieniu „składka od reklamy internetowej i konwencjonalnej”, to trzeba zaznaczyć, że oba dokumenty odsyłają do Ordynacji podatkowej. Dlatego trzeba nazwać to kolejnym podatkiem, bo reklama już dostarcza budżetowi państwa bardzo dużych pieniędzy, chociażby z obłożenia podatkiem VAT, reklama powoduje zwiększony popyt na produkty, a państwo z tego tytułu zyskuje kolejny podatek VAT. Poza tym nadawcy telewizyjni, operatorzy kin są obciążeni na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dodatkowo prywatni nadawcy płacą za koncesję.

Projekt ustawy jest o tyle niepokojący, gdyż zagraża wolności mediów, ponieważ ma zostać utworzony Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa N...