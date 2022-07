Podatek od podziemnych miejsc garażowych budzi wątpliwości

Podatek od nieruchomości wciąż budzi duże wątpliwości w odniesieniu do garaży i miejsc postojowych w budynkach wielomieszkaniowych – informuje rzecznik praw obywatelskich. Do biura RPO od dłuższego czasu napływają skargi od obywateli, którzy zwracają uwagę na brak jednolitej stawki podatku. W praktyce danina zależy od tego, czy w danym przypadku chodzi o odrębną własność czy też o tzw. pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego.