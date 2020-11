Podatek od nieruchomości: Działka z torami ze zwolnieniem

Zapytanie nr 1727 do ministra finansów w sprawie uszczelnienia podatku od nieruchomości

Panie Ministrze,

z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy zmieniające zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości działek, na których znajduje się infrastruktura kolejowa. Całe działki ewidencyjne, bez względu na to, w jakim stopniu są zajęte pod infrastrukturę kolejową, są zwolnione z podatku od nieruchomości. Zmiana ta spowodowała wiele problemów, gdyż nastąpiło znaczące rozszczelnienie podatku od nieruchomości. Okazało się bowiem, że na działkach ewidencyjnych bardzo często infrastruktura kolejowa zajmuje niewielką powierzchnię, a na pozostałej prowadzona jest komercyjna działalność gospodarcza, która nie jest związana z transportem kolejowym. Mimo to od zajętej powierzchni komercyjnej nie jest płacony podatek od nieruchomości. Skutkiem tej zmiany jest ubytek roczny w budżetach samorządów wynoszący około 1,5 mld zł. Rozwiązanie to jest głęboko niesprawiedliwe i winno ulec zmianie. Problem znany jest Ministerstwu Finansów.

Moje pytania:

Czy ministerstwo pracuje nad zmianą przepisów w tym zakresie i na jakim etapie są te prace? Czy ministerstwo rozważa refundację utraconego podatku od nieruchomości samorządom?

Posłanki:

Zofia Czernow, Joanna Frydrych, Ewa Kołodziej

18 października 2020 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 1727 w sprawie uszczelnienia podatku od nieruchomości

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na zapytanie nr 1727 posłów Zofii Czernow, Joanny Frydrych, Ewy Kołodziej w sprawie uszczelnienia podatku od nieruchomości, uprzejmie w...