Podatek od mieszkania przy długoterminowym najmie

Interpelacja nr 42734 do ministra finansów w sprawie stawki podatku od nieruchomości w przypadku tzw. najmu długoterminowego nieruchomości na cele mieszkaniowe

Szanowna Pani Minister!

Pozwalam sobie zwrócić się do Pani Minister w kwestii dotyczącej stawki podatku od nieruchomości w przypadku tzw. najmu długoterminowego nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Stosownie do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 Nr 9 poz. 31), rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości od budynków lub ich części: mieszkalnych, a także związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1m2 powierzchni użytkowej (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, b).

W interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe jak i w orzecznictwie sądowym napotkać można na niejednolite stanowisko odnośnie do przypadków tzw. najmu długoterminowego nieruchomości na cele mieszkaniowe, prowadzonego zarówno w formie najmu prywatnego, jak też w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Problematyczną z punktu widzenia analizy dostępnych orzeczeń jest kwestia wyznaczenia wyraźnej granicy prawnej pomiędzy najmem prywatnym, a prowadzeniem działalności gospodarczej, jako działalności zarobkowej, wykonywanej we własnym imieniu i w sposób ciągły (stosownie do art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. 2018 poz. 646), a także pojawiająca się teza, iż oddanie lokalu mieszkalnego na najem długoterminowy nie jest faktycznym zajęciem nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej, a to z racji dalszego realizowania przez nią funkcji jedynie mieszkalnej, a co za tym idzie, nie stanowić ma to podstawy do odprowadzenia podatku od nieruchomości podług wyższej przewidzianej stawki. Związane jest to, jak można domniemywać, z za...