Podatek Belki z kwotą wolną od opodatkowania?

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym PIT, w którym zaproponowano wprowadzenie kwoty wolnej od podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Zgłoszony przez posłów Konfederacji projekt zakłada ustalenie kwoty wolnej w wysokości 100 tys. zł. W efekcie podatnicy mieliby osiągnąć łączne korzyści na poziomie ok. 3-4 mld zł rocznie.

Projektodawcy przekonują, że wprowadzenie kwoty wolnej w zakresie podatku od zysków kapitałowych jest szczególnie istotne, bo obecnie Polska ma problemy zarówno z niskim wskaźnikiem inwestycji w relacji do PKB, jak i nadal stosunkowo wysoką inflacją.

W projekcie przewidziano wprowadzenie kwoty wolnej w podatku Belki na poziomie do 100 tys. zł, co miałoby pozytywnie wpłynąć na skłonności do długoterminowego oszczędzania. W praktyce nowelizacja skutkowałaby zwolnieniem z opodatkowania dochodów z obligacji Skarbu Państwa i wkładów oszczędnościowych d...