Podarowanie własnego wina rodzinie i znajomym bez VAT

Podatnik jest właścicielem przydomowej winnicy, która służy do produkcji wina z upraw własnych. Wino wytwarzane jest domowym sposobem, na własny użytek i nie jest przeznaczone do sprzedaży. Wytworzone wino zamierza przekazywać nieodpłatnie w formie upominku (darować) rodzinie, przyjaciołom, znajomym lub osobom/podmiotom, z którymi utrzymuje relacje towarzyskie. Czy nieodpłatne przekazanie wina ww. osobom stanowi czynność opodatkowaną VAT?

Podatnik dodał, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Rejestracja ta wynika wyłącznie z wykonywania czynności związanych z wynajmem mieszkań i garaży, których jest współwłaścicielem oraz z tzw. refakturowaniem mediów, związanych z tym wynajmem, na najemców.

Odpowiedź:

W odniesieniu do produkcji wina, które wytwarzane jest na własny użytek, nie jest przeznaczone do sprzedaży, nie będzie wykorzystywane do wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej oraz zostanie nieodpłatnie przekazane rodzinie, przyjaciołom, znajomym lub zostanie przeznaczone do konsumpcji na użytek własny i domowników (członków rodziny) i zaproszonych gości (spotkania towarzyskie), podatnik nie będzie działał w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy od podatku od towarów i usług...