Poczta ściga emerytów za abonament RTV

Interpelacja nr 7950 do ministra aktywów państwowych, ministra finansów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie gnębienia emerytów nieopłacających abonamentu na finansowanie rządowej propagandy

Szanowni Panowie Ministrowie!

Zgodnie z informacjami medialnymi urzędy skarbowe rozpoczęły akcję zajmowania emerytur osób, które w przeszłości nie płaciły abonamentu RTV. Skarbówka często zajmuje nawet ponad połowę emerytury, przez co pozbawia seniorów środków do życia. Sprawa jest bulwersująca, bo dotyczy także osób, które dawno temu wyrejestrowały telewizor, albo tych, które nie posiadają telewizora, a zapomniały wyrejestrować odbiornik. Skarbówka ściga także zaległości za okres dłuższy niż 5 lat i bez uprzedzenia wchodzi na konta niezamożnych osób, często ciężko chorych.

Abonament RTV od dawna jest fikcją, którego utrzymywanie kompromituje państwo polskie. Eksperci wskazują na jego archaiczną i niesprawiedliwą konstrukcję. Tzw. media publiczne nie realizują misji publicznej, o której mowa w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji, a zajmują się szerzeniem propagandy. Mimo gigantycznego zastrzyku 2 mld zł z budżetu państwa na tzw. media publiczne rządowi ciągle brakuje pieniędzy na opłacanie propagandy, dlatego teraz wziął na swój celownik emerytów. Stoi to w sprzeczności z oficjalnymi deklaracjami rządu, według których wsparcie dla seniorów jest jednym z priorytetów polityki społecznej.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi - według właściwości poszczególnych ministrów - na następujące pytania:

Dlaczego urzędy skarbowe przystąpiły do akcji ścigania emerytów za nieopłacony przed wieloma laty abonament? Kto podjął decyzję o rozpoczęciu tej zmasowanej akcji? Czemu urząd skarbowy zajmuje nawet ponad połowę emerytury, przez co pozbawia wielu seniorów środków do życia? Co mogą zrobić osoby, które w związku z często rzekomym nieopłaceniem przed laty abonamentu spotkała egzekucja? Czy rząd planuje abolicję dla osób, które nie opłaciły abonamentu? Ile wynosi ściągalność abonamentu RTV? Bardzo proszę o podanie danych za poszczególne lata od 2015 do 2020 r. w wymiarze liczbowym, jak i procentowym. Kiedy wreszcie zostanie zniesiony obowiązek płacenia abonamentu RTV? Kiedy tzw. media publiczne przestaną być rządową tubą propagandową i zaczną realizować misję publiczną?

Poseł Stanisław Tyszka

15 czerwca 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 7950 w sprawie gnębienia emerytów nieopłacających abonamentu na finansowanie rządowej propagandy

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją z dnia 19 czerwca 2020 r. nr 7950 Posła na Sejm RP Pana Stanisława Tyszki w sprawie egzekucji opłat za abonament radiowo-telewizyjny wyjaśniam, co następuje.

Obowiązki związane z pobieraniem opłat abonamentowych realizuje Poczta Polska S.A. na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1801, z późn. zm.), dalej „u.o.a.”. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tejże ustawy, opłaty abonamentowe są pobierane przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Natomiast stosownie do treści art. 7 ust. 2 u.o.a., nadzór nad wykonywaniem kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku pobierania opłaty abonamentowej sprawuje minister właściwy do spraw łączności. Zatem to Minister Infrastruktury jako organ nadzoru nad Pocztą Polską S.A. w procesie poboru opłaty abonamentowej jest właściwy do udzielenia odpowiedzi dotyczącej ewentualnych planów dotyczących abolicji czy całkowitego odstąpienia od poboru tejże opłaty.

Organem egzekucyjnym właściwym do prowadzenia egzekucji należności, których wierzycielem jest Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. jest wymieniony...