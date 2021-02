Pobyt, praca i działalność gospodarcza obywatela Wielkiej Brytanii w Polsce po brexicie

Dwie grupy obywateli Wielkiej Brytanii

31 grudnia 2020 roku zakończył się okres przejściowy po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.

Główne zasady wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej zostały określone w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (dalej: „Umowa o wystąpieniu”).

Pamiętaj! Warunki pobytu, pracy i prowadzenia działalności gospodarczej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej również jako: „Zjednoczone Królestwo”) w Polsce po 1 stycznia 2021 roku zależą od tego, czy i jak długo konkretna osoba przebywała na terytorium Polski przed końcem okresu przejściowego.

Co do zasady obywatele Zjednoczonego Królestwa obecnie są traktowani pod względem pobytu i wykonywania pracy lub działalności gospodarczej w Polsce jak obywatele krajów trzecich, czyli tych, które nie należą do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Jednak jeśli są beneficjentami Umowy o wystąpieniu, czyli spełnią określone wymagania związane z pobytem i pracą na terytorium Polski przed 1 stycznia 2021 roku, to mogą przebywać, pracować i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na dotychczasowych zasadach – tak jak obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej.

Kto jest beneficjentem Umowy o wystąpieniu

Beneficjentami Umowy o Wystąpieniu są obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członkowie ich rodzin, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

przebywali legalnie w Polsce przed zakończeniem okresu przejściowego, czyli przed 31 grudnia 2020 roku (także wtedy, gdy wjechali do Polski po dacie brexitu, a przed upływem okresu przejściowego, czyli w okresie pomiędzy 1 stycznia 2020 roku a 31 grudnia 2020 roku)

zamieszkują w Polsce po 31 grudnia 2020 roku.

Żeby nabyć i zachować uprawnienia beneficjenta Umowy o wystąpieniu, pobyt obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce bezpośrednio przed upływem okresu przejściowego oraz po jego upływie, czyli na dzień 31 grudnia 2020 roku i 1 stycznia 2021 roku, musi być nieprzerwany. To oznacza, że:

przerwy w pobycie nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku

opuszczenie terytorium Polski na okres dłuższy niż 6 miesięcy nastąpiło z powodu: odbycia obowiązkowej służby wojskowej ważnej sytuacji osobistej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów, szkolenia zawodowego, oddelegowanie, która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod warunkiem że ten okres jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.



Beneficjenci Umowy o wystąpieniu mogą przebywać i wykonywać pracę w Polsce na dotychczasowych zasadach, tak jak obywatele UE. Nie muszą spełniać dodatkowych wymogów, w szczególności nie potrzebują zezwolenia na pracę, pobyt czy wizy, żeby zachować prawo do pobytu i prawo do wykonywania pracy.

Ważne! Dokumenty pobytowe wydane obywatelom Zjednoczonego Królestwa i członkom ich rodzin zachowują swoją ważność tylko do 31 grudnia 2021 roku. Ci obywatele mają rok - począwszy od 1 stycznia 2021 roku - na potwierdzenie nabytych praw do pobytu i pracy na terytorium Polski, a przede wszystkim na wymianę dokumentów pobytowych.

Obowiązują dwie procedury potwierdzenia nabytych praw do pobytu i pracy na terytorium Polski w zależności od sytuacji pobytowej beneficjenta Umowy o wystąpieniu:

Jeżeli obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny przed końcem okresu przejściowego uzyskał dokument pobytowy wydawany obywatelom UE lub członkom rodziny obywateli UE, musi złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu pobytowego . Wniosek musi zawierać adnotację „Art. 50 TUE, Art. 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia” (jest to wymiana posiadanego dokumentu). Można go złożyć od 1 stycznia 2021 roku najpóźniej do 31 grudnia 2021 roku.

. Wniosek musi zawierać adnotację „Art. 50 TUE, Art. 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia” (jest to wymiana posiadanego dokumentu). Można go złożyć od 1 stycznia 2021 roku najpóźniej do 31 grudnia 2021 roku. Jeżeli obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny przed końcem okresu przejściowego nie uzyskał dokumentu pobytowego przewidzianego dla obywateli UE lub członków rodziny obywateli UE lub nie złożył wniosku w tej sprawie, musi złożyć wniosek o zarejestrowanie pobytu (i wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu) lub wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu, wydanie karty pobytu (dla członka rodziny niebędącego obywatelem Zjednoczonego Królestwa) oraz wydanie karty stałego pobytu (dla członka rodziny niebędącego obywatelem Zjednoczonego Królestwa). Wniosek należy złożyć niezwłocznie po 1 stycznia 2021 roku.

Wnioski trzeba składać osobiście, w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa w Polsce. Uzyskanie dokumentów pobytowych jest bezpłatne, ale brak dopełnienia powyższych formalności może skutkować karą grzywny.

Ważne! Zezwolenie na pobyt stały (poprzednio zezwolenie na osiedlenie się) udzi...