Plik JPK_VAT i stosowanie oznaczenia „TP”

Obowiązek stosowania ewidencji zakupu i sprzedaży z oznaczeniem „TP” objął wszystkich czynnych podatników VAT od 1 października 2020 r. Sprowadza się on do stosowania oznaczeń dla określonych przez ustawodawcę grup towarów i usług oraz dodatkowego oznaczania w ten sposób niektórych rodzajów transakcji, dowodów sprzedaży i zakupu. Do tego rodzaju obowiązków zalicza się również konieczność uwidaczniania transakcji zawieranych m.in. w gronie rodzinnym.