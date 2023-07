Planowanie przestrzenne przed zmianami. Reforma ma uprościć zasady

– To przewrót kopernikański w dziedzinie planowania. Upraszczamy przepisy tak, by gminy szybko i sprawnie uchwalały plany ogólne i plany miejscowe. Koniec z bałaganem w przestrzeni polskich miast i wsi, koniec z niekontrolowanym rozlewaniem się zabudowy i patodeweloperką w miejscach do tego nieodpowiednich – mówi szef resortu rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

Plan ogólny będzie dokumentem w randze prawa miejscowego, który ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy. Jednostki samorządowe będą musiały uchwalić tego rodzaju dokumenty do 1 stycznia 2026 r. Plan ogólny będzie mieć formę cyfrową i zastąpi obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z nowelą, plan obejmie jedy...