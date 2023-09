Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na nowych zasadach

W życie weszły nowe regulacje, które mają zreformować procesy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce. Nowelizacja wprowadza m.in. nowe narzędzie planistyczne – plan ogólny gminy w randze aktu prawa miejscowego. Takie plany będą musiały zostać uchwalone przez gminy do 1 stycznia 2026 r. W założeniu cały system planowania przestrzennego ma stać się bardziej elastyczny.

Zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak wskazuje resort rozwoju i technologii, główną nowością jest wprowadzenie planu ogólnego gminy, który będzie musiał zostać uchwalony dla całego obszaru danej gminy. Plan będzie podstawą nie tylko do uchwalania planów miejscowych, ale również do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Samorządy będą mieć czas na uchwalenie takich planów do początku 2026 r.

– Nie pozostawiamy samorządów samym sobie – dajemy im realne narzędzia do planowania przestrzeni. Ponadto przygotowaliśmy zmiany w procedurze usprawniające opracowanie planó...