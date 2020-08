Plan urlopów obejmuje bieżący i zaległy urlop

Ustalenie terminu wykorzystania przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego następuje w planie urlopów lub porozumieniu i obejmuje zarówno urlop za dany rok kalendarzowy jak i urlop zaległy. Przy czym, pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu zaległego, lecz musi udzielić mu urlopu w terminie do 30 września następnego roku kalendarzowego. Pracodawca zatem może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.

Interpelacja nr 8918 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego

Szanowna Pani Minister!

Pracownicze prawo do urlopu wynika z art. 66 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tematykę urlopów wypoczynkowych regulują szczegółowo postanowienia Rozdziału 1 Działu VII Kodeksu pracy. W świetle postanowień art. 161 Kodeksu pracy "Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo." W myśl art. 163 § 1 Kodeksu pracy "Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672".

Zgodnie zaś z postanowieniami art. 168 Kodeksu pracy "Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672".

W piśmiennictwie pojawiają się rozbieżne stanowiska co do udzielania urlopu zaległego. Część z nich wskazuje na konieczność ujmowania go w planie urlopów, a jego udzielenie i tak warunkuje złożeniem przez pracownika wniosku w tym zakresie, zaś inne wskazują na arbitralne prawo pracodawcy udzielenia urlopu zaległego, w tym także bez wniosku pracownika oraz w terminie wskazanym przez pracodawcę. Nieudzielenie przez pracodawcę do końca września następnego roku zaległego urlopu wypoczynkowego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, choć w wielu przypadkach kumulacja urlopu wypoczynkowego następuje nie z winy pracodawcy. Wydaje się, że w świetle obowiązujących postanowień Kodeksu pracy pracodawca nie ma odpowiednich narzędzi, które uprawniają go do skutecznego udzielenia pracownikowi urlopu zaległego w ww. terminie.

Wobec powyższego bardzo proszę o udzielenie przez Panią Minister odpowiedzi na poniższe pytania: