Płacenie gotówką – wkrótce zmiany w ustawie o usługach płatniczych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych. Nowela ureguluje status prawny akceptacji znaków pieniężnych, które emituje Narodowy Bank Polski. W efekcie przedsiębiorcy akceptujący bezgotówkowe instrumenty płatnicze zostaną zobowiązani do akceptowania także banknotów i monet.

Zmiany w ustawie o usługach płatniczych zostały przygotowane przez kancelarię prezydenta, która w ten sposób zareagowała na wniosek ze strony prezesa NBP, prof. Adama Glapińskiego.

Z badania przeprowadzonego w 2020 r. przez NBP wynika, że obecnie 18,3 proc. dorosłych Polaków (ok. 5,8 mln osób) nie posiada kart płatniczych, a jednocześnie przeszło 11 proc. Polaków nie ma kont bankowych. Okazało się też, że w tamtym roku ok. 8-9 proc. ankietowanych spotkało się z odmową przyjęcia got...